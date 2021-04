Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un'impresa senza il proprio uomo simbolo. Stasera il Bayern Monaco cercherà di prendersi la rivincita sul campo del Psg (ore 21 su Canale 5, all'andata 2-3 per i francesi), ma non avrà a disposizione Lewandowski. Ieri mattina il club tedesco ha pubblicato un video nel quale si vede l'attaccante polacco completare la sua prima sessione di corsa, sotto la neve, dopo l'infortunio al ginocchio destro patito in Nazionale. Specificando che non...