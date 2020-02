ROMA «Dobbiamo scendere in campo pensando di stare sullo 0-0». È questo il consiglio che Paulo Fonseca dà alla sua Roma alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League col Gent. In realtà i giallorossi hanno il vantaggio del gol segnato all'Olimpico da Carles Perez, ma il tecnico portoghese invita la squadra a non tenerne conto: «Non dobbiamo pensare solo a difenderci, è importante fare gol. Vogliamo giocare nella metà campo offensiva. Per noi è una partita importantissima, vogliamo passare».

E per farlo servirà una prestazione migliore di quella offerta all'andata. «Dobbiamo concentrarci, giocare con ambizione e avere coraggio come nell'ultima partita - spiega Fonseca ricordando il 4-0 sul Lecce -. In casa il Gent non ha mai perso in questa stagione e ha sempre segnato, in più avrà la motivazione di giocare davanti ai propri tifosi sapendo che il risultato è aperto». Insomma, guai a sottovalutare un avversario «forte fisicamente, molto concreto», e che proprio all'Olimpico «ha dimostrato di essere fortissimo. Sarà una partita difficile». Senza appello.

