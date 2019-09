Conte fa l'esame all'Inter: «Sette sfide per capire chi siamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VIGILIAMILANO Un tour de force di sette partite in 23 giorni, tra cui il debutto in Champions, il derby, la Juventus e il Barcellona, iniziano gli esami per l'Inter di Antonio Conte: «Sono sfide impegnative in cui capiremo a che punto siamo. Ma dobbiamo pensare passo dopo passo e la partita della vita sarà quella contro l'Udinese a San Siro ed è una bella gatta da pelare». Il monito del tecnico è chiaro: non si fanno calcoli, non si pensa alle settimane di fuoco che attendono l'Inter. Contro i friulani «una squadra forte, fisica che...