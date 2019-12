Cittadella ripreso dal Chievo Venezia giù, Benevento vola

SERIE B

(v.zag.) Il Cittadella domina, con 19 tiri contro 5, eppure anche il Chievo è insidioso e l'1-1 ci può stare. Vantaggio granata alla mezz'ora, grazie a tre lisci, da centrocampo, dei veronesi, Diaw vola e calcia, Cotali fa autogol. Poi Rodriguez respinge il tiro del compagno Cotali, insidioso. Nella ripresa palo di Bussaglia da 20 metri, per il Citta, pareggia Emmanuel Vignato, con un'azione di classe e potenza, da sinistra. E Diaw con una bella iniziativa avvicina il palo. A Castellammare, il Venezia prende gol dopo 12, è la rete più rapida da un decennio, la segna Bifulco, per la Juve Stabia, di testa. Gli arancioneroverdi costruiscono come sempre, con Bocalon e Aramu, nel secondo tempo palo proprio di Bocalon. Il raddoppio sulla palla persa da Fiordilino, Forte realizza: la fase difensiva di Dionisi non è convincente. In vetta il Benevento tocca quota 40, cammino degno della Juve 2006-07, con il rigore di Viola a metà primo tempo, per la mano di Capuano, del Frosinone. Il Perugia riprende il Cittadella al terzo posto, con le reti di Capone e Iemmello, ma l'Entella è stata all'altezza, nonostante l'espulsione esagerata nel recupero di Manuel De Luca. Livorno avanti con Marras, il Crotone la ribalta con Cuomo (gol da annullare per la mano di Simy) e con Crociata. Salernitana a tratti superiore all'Empoli, avanza con Lombardi, è raggiunta all'intervallo da La Gumina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

