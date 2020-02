AFFERMATA

MATERA Sorprendente. Questo è il termine più adatto per definire la Renault Zoe, modello 2020. Una vettura in grado di colpire postivamente anche chi ancora non ha ancora digerito l'auto elettrica. Autonomia, prestazioni, abitabilità e confort, sono i suoi principali punti di forza. La piccola francese, che tanto piccola non è (le dimensioni sono di 4,08 metri di lunghezza e 1,38 per la larghezza, con un bagagliaio accettabile da 338 litri), rappresenta un bel passo avanti in un settore in continua evoluzione che nell'ultimo periodo ha visto una novità a settimana.

OTTAVA NEL MONDO

Oggi Zoe è l'auto a batterie più venduta in Europa ed è ottava nel mondo in una classifica, nella quale fa da padrona l'americana Tesla. Anche in Italia la Zoe primeggia, almeno una su quattro vetture elettriche vedute nel nostro Paese porta il suo nome. Le novità quest'anno riguardano in parte un deciso restiling, ma soprattutto motorizzazione e tecnologia. Due i propulsori offerti, da 109 e da 135 cavalli, con i quali si possono percorrere quasi 400 chilometri reali, grazie a una batteria del peso di 320 chilogrammi con 52 kWh, indipendentemente dalla potenza scelta e senza dover guidare con il piede leggerissimo, tipo economy run. Le velocità massime a seconda del propulsore sono da 135 a 140 chilometri orari. Gli interni sono accoglienti e ben rifiniti.

BRILLANTE E SICURA

Nella guida su strada nei sali-scendi che caratterizzano le zone circostanti la Città dei sassi, si apprezzano l'accelerazione che consente anche di effettuare sorpassi sicuri, la stabilità di una vettura che per la sua altezza può essere quasi paragonata a un moderno Suv. Quattro porte e cinque posti, anche comodi se non si è un gruppo di giocatori di basket.

Il cambio è classico, con le sole marce avanti e indietro. E pedali per freno e acceleratore. Qui sta una delle innovazioni più importanti, con l'esordio della nuova possibilità di guida B Mode, selezionabile attraverso la leva del cambio e-shifter. Intervento che consente un discreto recupero di energia. Se non si è costretti a rallentare in maniera brusca, basta togliere il piede dall'acceleratore: la francesina elettrica frena da sola, attivando le luci di stop e un recupero di energia vero e proprio. Insomma, in discesa si rimettono a posto i conti con la carica persa in salita.

DISPLAY MULTIMEDIALE

A questo proposito, la Renault ha introdotto su Zoe 2020, anche se in optional, la ricarica in corrente continua (DC), in grado di abbassare notevolmente i tempi tramite colonnina da 50 kWh (0-80/100 in 1 ora e 10). In alternativa viene richiesto un massimo di 32 ore con presa domestica da 2,3 kW, di circa 9 ore tramite WallBox da 7,4 kW. Una classica colonnina 22 kW trifase da 32 A permette di fare il pieno della batteria in 3 ore.

Interni curati e solidi con un cruscotto virtuale da 10 pollici, il display multimediale Easy Link (compatibile con Android Auto e Apple CarPlay) da 9,3 nella versione più ricca. Abbondanti i sistemi Adas di nuova Zoe che forniscono un ricco antipasto di guida autonoma: riconoscimento segnaletica stradale, commutazione automatica abbaglianti-anabbaglianti, sensore angolo morto, cruise control (non adattivo), funzione Auto Hold, segnalatore acustico per i pedoni e la frenata automatica d'emergenza. Optional l'assistenza al parcheggio senza mani (Easy Park Assist) e i sensori parcheggio anteriori-posteriori.

ADAS DI SERIE

Quattro gli allestimenti di Renault Zoe: Life, di serie fari Full Led e l'Easy Link radio DAB e display da 7 pollici; Zen, con cerchi in lega da 16 pollici e le sellerie in tessuto riciclato; Intens, che aggiunge fari fendinebbia, vetri oscurati, schermo da 9,3 pollici, sensori di parcheggio, telecamera posteriore e frenata automatica d'emergenza. La versione con motore da 135 cavalli e batteria da 52 kWh costa 27.700 euro, con batteria da 75 euro mensili a noleggio o in vendita a 8.200 euro. La Zoe da 100 cavalli parte 25.900 euro.

Ma attenzione, in fase di lancio la Renault offre anche il noleggio a termine e alcune agevolazioni. Senza dimenticare i vari ecobonus nazionali e regionali che permettono di tagliare notevolmente, quando vengono tutti concessi, il prezzo d'acquisto.

Cristiano Chiavegato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA