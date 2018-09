Zaia riapre la porta a Torino: «Può rientrare, basta tormentoni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I COMMENTIVENEZIA «Sono un inguaribile ottimista e penso che la soluzione del tridente sia ancora oggi la migliore». Il governatore Luca Zaia non è certo uno che si abbatte facilmente, soprattutto se in ballo ci sono progetti in cui crede fermamente. Come le Olimpiadi invernali a Cortina. E mentre a Losanna si discute sulla candidatura Milano-Cortina, continua a tenere la porta aperta per un inaspettato ritorno anche di Torino: «Invito tutti a ripensarci - dice - perché abbiamo chiuso un bel dossier e il Coni ha già ottenuto dal Cio la...