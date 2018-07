Vienna accelera sul doppio passaporto: «I sudtirolesi saranno anche austriaci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA L'argomento per il governo gialloverde può essere scivoloso, perché potrebbe incrociare vecchie questioni territoriali alla scelta di far nascere un «asse» privilegiato con Austria e Germania sul tema dei migranti. Il governo austriaco di Sebastian Kurz sembra essere deciso ad accelerare sul doppio passaporto italo-austriaco per i sudtirolesi. A settembre, fa sapere Vienna, dovrebbe essere infatti pronta la bozza del disegno di legge, anche se al momento si sottolinea lo spirito europeo dell'iniziativa che dovrebbe essere...