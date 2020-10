A San Marco la prima protesta. Sono una cinquantina al massimo, pochi di più delle forze dell'ordine accorse per l'appuntamento, ventilato nelle ultime quarantotto ore. A dare forma e voce al coro riunitosi a San Marco alle 19 di ieri sera sono gli operatori del settore. Per la prima volta, da che è stato emanato il più recente Dpcm, si sono riuniti nel veneziano gestori e dipendenti messi al tappeto dalle ultime disposizioni. Non è chiaro a chi abbia fatto capo l'organizzazione dell'incontro. Da quanto si è appreso la notizia è dilagata sui social. Questa mattina, alle 11.30 in campo Santo Stefano l'Aepe (l'associazione degli esercizi pubblici) organizzerà un flash mob. A Chioggia i commercianti manifesteranno domani, alle 20, davanti al municipio. Sempre domani, a Mestre, il personale di piscine e palestre, intorno alle 14.30, si ritroverà in centro. Venerdì alle 17.30 scenderanno in piazza Ferretto i commercianti. Un'altra manifestazione, sempre di esercenti, si sta organizzando per il 3 novembre a Rialto. Intanto il Sovrintendente del teatro La Fenice Ortombina si scaglia contro il governo: «Il blocco della cultura è uno schiaffo a Venezia».

Tamiello e Francesconi p.II

Ghio in nazionale pag. 8

© RIPRODUZIONE RISERVATA