Un ambulatorio al pronto soccorso dedicato al nuovo coronavirus cinese. L'ospedale di Treviso sta mettendo a punto un piano per individuare uno spazio specifico nell'area dell'emergenza-urgenza dove accogliere e isolare i pazienti nel momento in cui emerge il sospetto che possano essere stati colpiti dal coronavirus 2019-nCoV, variante della Sars, responsabile di pesanti polmoniti. Con particolare riguardo a chi è stato in Cina nelle ultime due settimane. L'idea è di ricavare un locale dedicato nel blocco degli ambulatori per i codici bianchi. In caso di emergenza, inoltre, l'Usl prenderà in considerazione anche l'ipotesi di creare due vie di accesso diverse al pronto soccorso di Treviso. Al momento, va sottolineato, non sono emersi casi sospetti. Le azioni rientrano nei piani di prevenzione. Il primo obiettivo quando si parla di salute è non farsi trovare impreparati in caso di necessità. «Abbiamo fatto delle valutazioni organizzative per il pronto soccorso in relazione alla diffusione del nuovo coronavirus -conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria- puntiamo a ricavare un ambulatorio dedicato a eventuali casi sospetti e a una via di accesso differenziata. Ma per fortuna fino a questo momento qui non è emerso nulla».

