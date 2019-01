Theresa vuole ritardare l'uscita Europa pronta a darle 6-9 mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOBRUXELLES Ora i giochi sono riaperti per Theresa May e i Ventisette governi della Ue aspettano di capire quali saranno le sue prossime mosse. Il sentiero però resta molto stretto. La linea europea è molto chiara e si fonda su tre pilastri. Il primo è che tocca a Londra dire ciò che vuol fare. Rapidamente perché mancano dieci settimane al 29 marzo, giorno fissato per la Brexit. Il secondo pilastro è che non ci sarà un nuovo negoziato sui contenuti dell'accordo, non si riaprirà il «vaso di Pandora» di un'intesa che per tutti...