SOSTEGNO ALL'INFANZIA

VENEZIA Arriva l'estate e i Centri estivi comunali e i Grest parrocchiali ora si possono ufficialmente fare. Ieri, infatti, sono uscite le attese linee guida della Regione che dettano nel dettaglio le modalità di svolgimento pur con tutte le limitazioni e i dispositivi di sicurezza anti contagio da Covid-19: dall'uso della mascherina al distanziamento di almeno un metro, dagli ingressi scaglionati, ai gruppetti e altro ancora. In Comune sono già pronti per partire, lo stesso in diocesi dove adesso verrà limata e chiusa la bozza di progetto già redatta da giorni e che sarà diffusa alle parrocchie le quali poi, in autonomia, decideranno se organizzare i Grest. «I centri estivi sono stati autorizzati dal governo con il decreto del presidente del Consiglio del 18 maggio al quale sono allegate le linee guida ministeriali che dettano le regole da seguire», ricorda l'assessore alle Politiche educative Paolo Romor.

IL BANDO COMUNALE

Gli uffici di Ca' Farsetti non hanno perso tempo, emanando già il giorno dopo il bando per assegnare le sedi, in buona sostanza le scuole che non necessitano di lavori di manutenzione e con giardino, e assegnare la gestione del servizio alle associazioni e alle cooperative che si candidano. La commissione aggiudicatrice è al lavoro. «Come ogni anno c'è la possibilità aggiunge l'assessore che ulteriori soggetti, che non hanno partecipato al bando, ci comunichino, nel giro di qualche giorno, di voler svolgere un centro estivo in una delle sedi non assegnate. Tenuto conto di tutti questi fattori, la prossima settimana potremo avere il quadro completo di tutti i soggetti che hanno o avranno manifestato interesse ad organizzarne e a quel punto potremo pubblicare l'elenco delle sedi, dei referenti per le iscrizioni e soprattutto del calendario che si vorrà seguire». Romor, però, precisa: «Il tutto senza conoscere, a oggi, i criteri di ripartizione dei fondi statali. Si tratta di risorse essenziali per supportare le associazioni a fronte del lievitare dei costi connessi alle misure organizzative imposte dalla lotta al Covid-19. Il Comune, in ogni caso, farà tutto quanto nelle proprie possibilità per sostenere e facilitare il compito dei gestori».

Dal 15 giugno partirà il centro estivo del Centro Morosini del Lido per il quale è previsto un servizio di trasporto gratuito da Venezia e da Mestre. «Tutto sarà svolto dalla cooperativa assegnataria con la massima sicurezza garantisce la presidente dell'istituzione Anna Brondino ed è importante che anche i genitori educhino i bambini a casa facendo imparare loro che devono tenere la mascherina e seguire le indicazioni che arriveranno dagli educatori. Una novità sarà che nelle graduatorie per la partecipazione avranno la priorità i figli dei genitori che lavorano in ambito medico, poi seguiremo quanto stabilito dal Dpcm». Le iscrizioni ai primi due turni (15-27/6 e 29/6-11/7) sono già esaurite. Sempre in Comune, gli uffici stanno lavorando anche per raccogliere le iniziative messe in campo in autonomia da associazioni, comitati, circoli ed enti così da poter fornire alle famiglie un catalogo con tutte le opportunità tra cui scegliere.

LE PARROCCHIE

L'altro fronte è rappresentato dai Grest parrocchiali. In diocesi, il responsabile della Pastorale dei ragazzi, referente del settore per il Triveneto, oltre che parroco a Santa Lucia del Tarù, don Fabio Mattiuzzi, in queste settimane ha dialogato in continuazione con i referenti delle altre diocesi, sta sul pezzo dei vari aggiornamenti, la scorsa settimana è andato a parlare in Regione e ora che sono uscite le linee guida è pronto alla stretta finale: «Il Grest come gli anni scorsi ovviamente ce lo scordiamo, quello virtuale è superato, la via di mezzo è il Grest diffuso, organizzato a piccoli gruppetti. Adesso esamineremo per bene il documento, da una prima lettura pare che le maglie si siano un poco allargate. Faremo dei passaggi per definire gli ultimi aspetti e poi coinvolgeremo le parrocchie». Chiaro che con i tempi che corrono, sia per i centri estivi che per i Grest inevitabilmente resta il punto interrogativo su quale sarà l'effettiva frequentazione.

Alvise Sperandio

