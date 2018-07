Soccorritori all'opera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Soccorso sotto la pioggia battente e nel bel mezzo di un temporale, nella notte, un gruppo di otto ragazze, tutte belghe, fra i 17 e i 18 anni, con l'accompagnatrice di 25 anni, che si erano perse in Val Dogna, nelle Alpi Giulie, in Alto Friuli. A trarle in salvo il soccorso alpino del Cnsas di Cave del Predil insieme ai militari del Sagf della Guardia di finanza di Sella Nevea di Chiusaforte. La chiamata di aiuto è arrivata al numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, il Nue 112, intorno alle 20.30 di giovedì:...