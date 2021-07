Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

San Bortolo diventerà l'altro quartiere delle note. Perché se in corso del Popolo, in centro storico, hanno sede il conservatorio Venezze e lauditorium Tamburini, in via Oroboni nascerà la Casa della musica.È uno dei fulcri del progetto che ha permesso al Comune di Rovigo di ottenere un finanziamento di 15 milioni dal ministero per le Infrastrutture e le mobilità sostenibili nel Programma sulla qualità dell'abitare, che appunto eroga...