Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Romano ProdiLa stampa internazionale ha osservato con grande attenzione la politica del Green Pass adottata dall'Italia per contrastare la diffusione del Covid. Il New York Times ha giustamente messo in rilievo che il nostro governo ha preso misure severe, alzando l'asticella a un livello particolarmente elevato tra tutti i Paesi democratici.La reazione italiana a questa osservazione è stata naturalmente diversa. Da un lato si è voluto...