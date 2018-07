Rai, dg e direttori interni per star sotto i 240mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Quanto sia stata faticosa e poco risolutiva, per i rapporti interni al governo, l'intesa trovata sui vertici della Cassa Depositi e Prestiti, lo dimostrano le parole che il vicepremier Luigi Di Maio indirizza da Catania al ministro dell'Economia Giovanni Tria in vista di «una legge di bilancio coraggiosa»: «I parametri economici vanno ridiscussi a livello europeo così come alcuni trattati che ci stanno danneggiando».I CONTIIl ministro Tria non solo resta sotto osservazione, ma gli viene dettata l'azione che deve...