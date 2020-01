Raffaella Ianuale

Iniziano a consumare sostanze stupefacenti sempre più giovani e le droghe in circolazione sono pericolose. Dalla cannabis cinque volte più potente di quella di un tempo alle droghe sintetiche acquistabili online, passando per l'eroina in tutte le sue variabili e la cocaina. «La situazione è drammatica, i ragazzi si avvicinano alle sostanze già a partire dalle medie», dice Giovanni Serpelloni, responsabile del Dipartimento delle Dipendenze dell'Aulss 9 di Verona che assieme agli Uffici scolastici territoriali ha realizzato un'indagine sull'uso di droghe tra gli studenti. Uno studio che conferma quanto successo a Treviso in questi giorni con un ragazzino chiamato a deporre in qualità di cliente di un pusher. Il testimone ora ha 14 anni, ma la vicenda risale a quando ne aveva 11. «Sì, è vero - ha detto al pm - fumo quasi quotidianamente e conosco altri miei coetanei che lo fanno». Nella ricerca fatta tra gli studenti il 43% degli intervistati ha affermato di aver visto girare sostanze nella propria scuola, il 28,5% di aver provato a consumare droghe, il 35,5% di aver iniziato a farne uso a 14 anni e il 31% a 15 anni. L'indagine è stata svolta nelle scuole di Verona su duemila studenti, un campione significativo che può dare uno spaccato di cosa sta succedendo anche nel resto del Veneto. I ragazzi raggiunti hanno età tra i 13 anni (frequentano la terza media) e i 18 (ultimi anni delle superiori).

