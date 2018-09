Quello scoglio del 3% fissato nel Patto di stabilità del 1997

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Patto di stabilità e crescita è stato adottato nel 1997 in vista della nascita dell'euro e ha fissato, come già indicato dal Trattato di Maastricht, nel 3% e nel 60% i limiti massimi dei rapporti deficit-Pil e debito-Pil. Nel 2005, quando anche Francia e Germania sforarono la soglia del 3%, fu modificato introducendo margini di flessibilità che consentissero di tenere conto di circostanze eccezionali. Nella sua ultima versione (2011), il Patto stabilisce l'obbligo, per tutti in Paese dell'Eurozona, di convergere verso l'obiettivo del...