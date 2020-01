L'INIZIATIVA

BELLUNO Polvere di ricordi: è il titolo della mostra foto-letteraria allestita dai ragazzi della 3B nell'atrio della scuola media Nievo, in occasione della giornata della memoria che si celebrava ieri. La polvere sui ricordi segna la loro persistenza nella memoria, il loro essere incisi nella coscienza e nel cuore, fino a diventare patrimonio collettivo.

Ricordo e memoria: su questo binomio si snoda la mostra che raccoglie foto fatte dai ragazzi, memoria della Shoah e poesie originali, generate dallo spunto: Vengo da. Il tutto costruisce una trama tra presente e passato, tra speranze e disillusioni, tra storia e attualità, in cui ognuno dei ragazzi ha lasciato un'impronta di sé, creando un percorso suggestivo ed emozionante.

Il lavoro, svolto sotto la regia della professoressa Patrizia Fava, si è avvalso di strumenti per la scrittura creativa, della ricerca iconografica, e della conoscenza di tecniche fotografiche, illustrate in classe dal papà di un alunno.

Il tutto ha prodotto un percorso che accompagna il visitatore dentro la personalità dei singoli ragazzi: una foto delle loro vacanze di Natale affiancata a quella di un campo di concentramento; un'analisi della propria storia, messa confronto con un'esperienza del passato. Per non dimenticarlo, perché esso sia per tutti memoria collettiva e preservi dagli errori.

