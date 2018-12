Ok della Camera al decreto fisco, c'è anche l'aumento del bonus bebé

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VOTO ROMA Via libera definitivo da Montecitorio alla pace fiscale, la sanatoria con la quale il governo spera di recuperare tra i 2 e i 3 miliardi di euro. Ma rispetto al progetto iniziale - complici sia la volontà di chiudere in fretta sia le polemiche per le pendenze con l'erario di Antonio Di Maio, il padre del vicepremier Luigi - sono saltati il saldo e stralcio per le cartelle dei contribuenti in difficoltà, la rottamazione per le tasse locali (Imu e Tasi) e, soprattutto, la dichiarazione integrativa sugli importi fino a 100.000 euro...