In politica dall'età di 26 anni, quando venne eletto Consigliere comunale e quindi Assessore al Bilancio e al Personale del Comune di Fiume Veneto, dove è stato poi sindaco dal 1985 al 1994, Gianfranco Moretton dopo una vita spesa nella politica (ha seduto in Consiglio regionale dal 1993 al 2013, ricoprendo negli anni 90 la carica di Assessore regionale all'Industria, Edilizia e Lavori pubblico, Protezione Civile e Ricostruzione e tra il 2003 e il 2008 di vice presidente della Regione, Assessore all'Ambiente, Lavori Pubblici e Protezione Civile nella giunta guidata da Riccardo Illy) ora si impegna nel privato, assumendo la presidenza di iVision Tech, che subentra alla Safilo nello stabilimento di Martignacco, ceduto dal gruppo veneto alla società che ha quale amministratore delegato Stefano Fulchir. Domani pomeriggio, nella sede di Confindustria Udine, firmerà l'acquisizione del ramo d'azienda e dei dipendenti che hanno accettato il trasferimento da Safilo a iVision Tech. I lavoratori ora in cassa integrazione saranno assunti nell'arco di 2 anni, tra i 90 e i 100 il primo, con 40 unità subito operative per far ripartire l'azienda, e la restante quota nel 2021. Si produrranno mascherine, guanti in nitrile e nel tempo protesi esterne, colonnine di ricarica e accumulatori di energia elettrica.

