IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA Una delibera per definire i primi interventi che il Comune di Venezia può adottare in attesa degli aiuti dello Stato, con l'obiettivo di sostenere famiglie e imprese durante l'emergenza coronavirus. L'ha annunciata ieri il sindaco Luigi Brugnaro nel corso della diretta Facebook delle 16, diventata un punto di riferimento quotidiano con le notizie da Ca' Farsetti. Oggi la Giunta dovrebbe varare un provvedimento che, come ha spiegato l'assessore al Bilancio, Michele Zuin, prevede uno slittamento dei termini di pagamento dell'Imu, parametrato per categoria di utenti; il rinvio a novembre del versamento dovuto dagli albergatori per le imposte di soggiorno incassate nel primo trimestre; lo spostamento alla seconda metà dell'anno delle scadenze relative a imposta di pubblicità e Cosap, con la riduzione dei canoni dovuti per i plateatici, eliminando i periodi di chiusura forzata degli esercizi per legge. Per quanto riguarda la Tari, le scadenze consuete sono confermate, ma vi saranno, in presenza di criteri prestabiliti, alcune possibilità di slittamento. «Questo è ciò che possiamo fare senza aiuti», ha dichiarato Zuin, annunciando l'invio al Governo di una proposta con quattro norme da introdurre a livello nazionale a sostegno delle amministrazioni locali, tra cui la possibilità di accesso alla Cassa depositi e prestiti per l'anticipo della liquidità necessaria a far funzionare gli enti, nonché la richiesta di finanziamenti per i contratti di servizio necessari al funzionamento dei trasporti locali. Confermato il già annunciato rinvio al 2021 della cosiddetta tassa di sbarco.

AL FIANCO DEI CITTADINI

In una chiacchierata di una quarantina di minuti Brugnaro (senza mascherina perché sono da solo e non serve) ha dichiarato che il Comune è a fianco dei cittadini invitandoli a consultare il portale Dime (www.dime.comune.venezia.it) dove sono disponibili informazioni utili (dal modulo di autodichiarazione per gli spostamenti al rinvio delle scadenze per il rinnovo della patente e per le revisioni auto definite dal Ministero delle Infrastrutture), e ricordando il numero per emergenze, lo 041041: «Stiamo siglando un accordo con la Croce rossa per offrire sostegno ai cittadini in difficoltà - ha annunciato il sindaco - Per 130 persone sole è già attivo il servizio di recapito pasti. Ora ci stiamo organizzando a livello di Città metropolitana: ieri mattina abbiamo tenuto la prima riunione in videoconferenza con tutti i sindaci». Quindi ha invitato tutti i cittadini ad inviare video all'indirizzo mail andratuttobene@comune.venezia.it: «Per raccontare anche cose spiritose; un modo per salutare la città, per sentirci più uniti».

Dopo aver ringraziato la presidente della Corte d'appello di Venezia, Ines Marini e tutti i magistrati e il personale di cancelleria per il prezioso lavoro svolto in silenzio in queste settimane dagli uffici giudiziari, nonché gli agenti di polizia penitenziaria, Brugnaro ha spiegato che è questo il momento di iniziare a programmare il futuro, a preparare un piano operativo per il rilancio, in modo da essere pronti a ripartire non appena l'emergenza sarà conclusa. «Dobbiamo tenere duro - ha dichiarato il sindaco - E' necessario finanziare le imprese: soltanto così si difendono i posti di lavoro. Sono contrario all'ipotesi di condoni: la situazione nelle carceri va risolta assumendo nuovo personale e costruendo strutture per garantire detenzione più umana».

Sul fronte delle attività di controllo, Brugnaro ha fornito i dati dell'ultimo giorno di attività della Polizia locale: 48 persone fermate e una sola denunciata per spostamenti non giustificati (per un totale di 60 su 1048 persone da quando i controlli sono stati attivati). L'ultimo negozio sottoposto a verifica è stato trovato in regola: complessivamente ne sono stati controllati 353 e le denunce sono state 5. Quanto alla Polizia provinciale, dal 20 al 25 marzo ha controllato 195 persone, denunciandone 4.

Gianluca Amadori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA