«Ma adesso è il momento di acquistare: l'industria va, i fondamentali sono buoni»

ROMA «C'è preoccupazione tra i risparmiatori, è comprensibile, ma bisogna mantenere i nervi saldi: la situazione non è paragonabile al 2011 quando lo spread viaggiava oltre quota 500 e il Paese era in piena crisi economica. Oggi i fondamentali dei conti pubblici sono buoni e io sono ottimista». Angelo Drusiani, uno dei maggiori esperti italiani che opera in Banca Albertini Syz, è convinto che investire nel sistema Italia, nonostante la bufera politica, sia tuttora conveniente. Drusiani, il Tesoro ieri ha fatto il pieno all'asta Btp a 10...