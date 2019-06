CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Luca Ricolfi La preoccupazione per il destino della democrazia liberale presente in molti degli interventi dei giorni scorsi è sicuramente giustificata. Sì, effettivamente social media e nuove tecnologie stanno sconvolgendo il funzionamento della politica. La mancanza di mediazioni rende più incerto che in passato il confine fra vero e falso. Immense praterie si aprono a quanti intendono sfruttare la credulità popolare per i propri fini. Tutto questo è reale, ma è davvero una novità del presente? La mia impressione è che le radici di...