ESERCENTIVENEZIA È un grido di allarme quello che lancia Cristina Giussani, rieletta a capo di Confesercenti metropolitana Venezia Rovigo, per la situazione degli uffici pubblici nel Comune di Venezia, in particolare nelle Poste: come ogni estate, spiega, si assiste a una riduzione degli orari di apertura, mentre la ripartenza economica è strettamente connessa anche alla piena funzionalità dei servizi legati alle imprese, che dopo un lungo...