Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(El. Gi.)Volti nuovi e vecchie conoscenze saranno in consiglio comunale sia che diventi sindaco Piero Garbellotto che invece torni ad esserlo Fabio Chies. Se al ballottaggio vincerà Piero Garbellotto, il consiglio comunale sarà composto da: in maggioranza, Maurizio Tondato, Olga Rilampa, Luca Moret, Christian Boscariol, Cristina Mandia, Stefano Sperandio, Paola Nalon per la Lega; Stefano Dugone, Filippo Secolo, Luciano Finesso, Nadia...