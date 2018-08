LE CIFRE ROMA «Le nostre autostrade sono le più care d'Europa».

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CIFREROMA «Le nostre autostrade sono le più care d'Europa». Lo sostiene il blog dei 5 stelle. Ma è davvero così? «In Germania, Olanda e Belgio le autostrade sono pubbliche e parzialmente gratuite - afferma il magazine on line del Movimento grillino -. Dal primo luglio scorso la Germania ha deciso di inserire un pedaggio solo per i camion, che consentirà di investire entro il 2022 circa 7 miliardi di euro nelle infrastrutture stradali. Ci sono poi altri Paesi come Austria, Svizzera e Slovenia che hanno autostrade a pagamento, ma con...