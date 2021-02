IL CANTIERE

DOMEGGE Non sono nemmeno cento metri ma, pur iniziati lo scorso autunno, i lavori all'ingresso del comune di Domegge non sono ancora finiti. Dopo la pausa dei mesi scorsi, le neve e il freddo non sono condizioni ideali per lavorare, il cantiere ha riaperto proprio in questi giorni. E' una delle opere che Anas ha programmato sulla statale 51 bis di Alemagna, nello specifico si tratta dell'allungamento del percorso ciclopedonale dal chilometro 4 più 370 al 4 più 450 in comune di Domegge. E con la riapertura del cantiere ecco riaccendersi il semaforo con le code conseguenti. La situazione è ben documentata sui social dai tanti che hanno visto allungarsi i tempi di percorrenza anche solo per andare a Calalzo tanto che c'è chi si prodiga in consigli; partite 15, 20 minuti prima per arrivare nei tempi previsti stante la possibilità di trovarsi con il rosso, se la coda è lunga il rischio è di dover fare più turni di fermo. Non è il solo intervento programmato a Domegge, c'è anche l'adeguamento tecnico funzionale dell'intersezione fra la 51 bis di Alemagna con via Fiume. Certo non conforta lo stato d'avanzamento di lavori che avrebbero dovuto essere conclusi da tempo visto che tutte queste opere fanno parte del pacchetto Cortina 2021. Nel giugno 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di approvazione del 5° stralcio del Piano che comprende interventi lungo le 51 bis e 52. Si tratta di 11 interventi per un importo complessivo di 16,1 milioni di euro, con affidamento in Accordo Quadro. Ma è la stessa Anas che precisa: «Ad inizio febbraio 2021, degli 11 interventi previsti, 1 risulta ultimato, 9 in corso di esecuzione ed 1 con progettazione in fase di ultimazione».

«PAZIENTATE»

Insomma la storia è ancora lunga e destinata a continuare. Agli automobilisti si raccomanda tutta la pazienza del caso e poi si sa che i lavori comportano sempre qualche disagio. Il marciapiede che si sta realizzando era atteso da tempo, un'opera che completa l'esistente a garanzia della sicurezza ma l'intervento è propedeutico anche alla sistemazione del muro che sostiene quel tratto di strada che risulta gravemente deteriorato.

