La trincea di Tria: se vogliono, mi caccino

LO SCENARIOROMA In barba al meteo e al calendario, l'autunno sta già arrivando. E per il «Cerbero che deve far di conto», (alias Giovanni Tria, copyright di Giuseppe Conte), arriverà il momento della verità. Luigi Di Maio, nei panni a questo punto di Ercole, vorrebbe se non tagliare, quantomeno piegare, la testa del guardiano dell'inferno contabile al suo principale scopo: introdurre il reddito di cittadinanza, l'assegno di 780 euro al mese per disoccupati, inoccupati e poveri in generale. Il suo alleato di governo, Matteo Salvini, tira...