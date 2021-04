Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAMentre monta la polemica a livello nazionale per i ritardi nella campagna vaccinale, è emerso in questi giorni che tra i soggetti che nelle scorse settimane hanno potuto beneficiare della vaccinazione vi sono anche una decina di dipendenti tra campeggio comunale di Caorle e mercato ittico comunale. «Vaccinazione eseguita in accordo con le indicazioni ricevute dall'Ulss 4»: questa la spiegazione fornita dal presidente...