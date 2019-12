CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTABELLUNO Un tonfo senza precedenti, almeno in trent'anni di inchieste sulla qualità della vita che hanno reso popolare il quotidiano economico il Sole 24 Ore. Belluno, quattro medaglie d'oro e 9 podi, precipita rovinosamente al 51esimo posto, perdendo ben 47 posizioni rispetto all'anno scorso. Anche la caotica Roma fa meglio di Belluno salendo al 18. posto. Ma cosa è accaduto di così grave per aver cambiato drammaticamente sorti e aspettative dei bellunesi in soli 12 mesi? Sono cambiati i parametri di valutazione, contro i quali...