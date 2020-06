L'ASSOCIAZIONE

PADOVA «Ripartire dalle nostre imprese, dando loro fiducia e risorse nella difficile fase dopo l'emergenza da Coronavirus». È l'obiettivo della convenzione Venetorescue sottoscritta nei giorni scorsi da Assindustria Venetocentro Padova Treviso con il Banco delle Tre Venezie.

«Per far fronte all'allarme liquidità - sottolinea l'associazione di categoria - si prevedono tre leve: tempi ridotti (massimo dieci giorni per il riscontro alle domande di finanziamento delle imprese), risorse (da 100 mila a 500 mila euro per ciascuna richiesta), condizioni agevolate in termini di spese e interessi per ogni classe di rating attribuita alle imprese, per una durata da 36 a 72 mesi. Viene richiesta la garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia».

Tutto ciò si basa su una premessa. L'ultima indagine congiunturale di Assindustria Venetocentro/Fondazione Nord Est relativa al primo trimestre del 2020 rileva forti tensioni sulla liquidità aziendale anche a causa di ritardi nei pagamenti segnalati dal 61% delle imprese (lo scorso anno il dato era stabile al 20%).

Per Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco, presidente e presidente Vicario di Assindustria Venetocentro «occorre dare immediatamente risorse alle imprese e come associazione, con l'Area Finanza, accompagneremo ogni azienda associata per ottenerle il prima possibile. Ringraziamo Banco delle Tre Venezie per il sostegno al sistema economico e al territorio in cui siamo entrambi radicati, anche perché la convenzione garantisce velocissimi tempi di delibera oggi più che mai necessari. È importante lavorare insieme per superare questo momento di difficoltà - proseguono -, ripartire e creare nuovo sviluppo».

Orgoglioso l'istituto di credito: «Il Banco delle Tre Venezie si rivolge agli operatori economici che hanno reso il Triveneto una delle aree più avanzate d'Europa. Imprese, imprenditori e professionisti sono i clienti d'elezione. Ad essi si propone come partner attento e disponibile ad ascoltare facendosi carico delle loro necessità particolari con soluzioni pensate e realizzate su misura. Il Banco delle Tre Venezie intende instaurare con i propri clienti un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia recuperando quel modus operandi che caratterizzava le banche di un tempo con tutta la modernità oggi necessaria. Il successo dei nostri clienti è il nostro successo, per crescere insieme trovando sempre un terreno comune di collaborazione, essenziale per far ripartire l'economia».

G.Pip.

