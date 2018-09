CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA I vertici del M5S rimasti in queste ore a presidiare Palazzo Chigi scuotono la testa: «Alla fine passiamo sempre noi per quelli che non vogliono fare le cose, per il partito del no, per quelli contro, ma davvero non è così». Chiara Appendino, sindaca grillina di Torino, si è trovata invece presa in contropiede. Nessuno, «giù a Roma», l'aveva avvisata sulla possibilità di un piano B, con l'asse Milano-Cortina, che poi è anche quello turboleghista tra Lombardia e Veneto con il perno del dem Beppe Sala. Ora però...