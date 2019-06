CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOMARCON «Mi è solo dispiaciuto di non essermi accorto prima, forse si sarebbe potuto fare qualcosa per salvare i due anziani. Quando ho visto il fumo e ho dato l'allarme purtroppo è stato troppo tardi». Ma si è potuto evitare conseguenze ancora più terribili, perché comunque si è riusciti a circoscrivere il perimetro del furioso incendio in cui sono purtroppo morti Silvano Conte e la moglie Maria Favaretto. Mirko Novi, 22 anni, marchigiano, è uno studente universitario di 22 anni, che frequenta la facoltà di Chimica di Ca'...