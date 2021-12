LA MOBILITAZIONE

S.MARIA DI SALA La mobilitazione continua. I lavoratori e le rappresentanze sindacali della Speedline non si accontentano della tiepida promessa strappata ieri alla dirigenza di Ronal Group di riconsiderare la decisione di chiudere lo stabilimento di Santa Maria di Sala e per questo confermano il corteo programmato per domani mattina, che partirà alle 10 dai cancelli dell'impianto di Tabina per raggiungere villa Farsetti dove, oltre agli interventi dei sindacati di categoria, sono previsti i saluti del sindaco Nicola Fragomeni, del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro e del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

LA PARTECIPAZIONE

Sono attesi molti parlamentari e sindaci veneti con fascia tricolore e il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, da sempre attento alle tematiche del lavoro, ma sia la Fim Cisl che la Fiom Cgil provinciali assicurano che quella di domani non sarà l'ultima manifestazione a difesa degli oltre 600 lavoratori della Speedline. «Dobbiamo continuare a tenere alta la pressione sull'azienda - spiega Matteo Masiero, rappresentante della Fim Cisl e per far capire alla dirigenza di Ronal che non stiamo scherzando organizzeremo ulteriori mobilitazioni che andranno avanti fino a quando Ronal non garantirà il ritiro del piano di delocalizzazione dello stabilimento. Non dobbiamo commettere l'errore di ritenere una vittoria l'esito del tavolo al ministero dello Sviluppo economico, perché questa non è solo una specifica vertenza sindacale ma è una battaglia che riguarda tutto il nostro territorio».

I POLITICI LOCALI

E domani a mobilitarsi a sostegno della vertenza Speedline ci saranno anche alcune rappresentanze politiche della Riviera del Brenta, che in questi giorni hanno seguito con attenzione l'evolversi della vertenza, fino alla convocazione del tavolo nazionale di ieri. «Articolo Uno Mira e Riviera del Brenta rispondono all'invito che Fiom Cgil e Fim Cisl hanno rivolto alle forze politiche locali di sostenere le iniziative delle lavoratrici e dei lavoratori della Speedline confermano la coordinatrice Irene Salieri e Albino Pesce, consigliere comunale e capogruppo di Articolo Uno di Mira per questo anche noi domani saremo presenti alla manifestazione organizzata per tutelare l'occupazione ed il tessuto industriale e sociale del territorio». (p.gui.)

