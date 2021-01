Il Cnr finanzia un progetto dell'ateneo friulano.

Un nuovo e importante risultato per la ricerca dell'Università di Udine sviluppata insieme alle aziende del territorio.

Al termine del processo di valutazione delle borse di dottorato industriale, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha deciso di finanziare il progetto presentato dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università di Udine insieme al MCZ Group, uno dei principali attori europei nel settore del riscaldamento a biomassa, con sede a Fontanafredda, in provincia di Pordenone.

Un risultato molto importante considerato che, su 131 manifestazioni di interesse da parte del mondo industriale, il Cnr ha ammesso a finanziamento soltanto 38 progetti a livello nazionale, tra cui quello del dipartimento dell'ateneo friulano.

La borsa di dottorato andrà ad aggiungersi alle altre borse offerte dal nuovo dottorato in Informatica e Intelligenza Artificiale del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università di Udine. Il responsabile accademico del progetto è Agostino Dovier, professore ordinario di Informatica dell'ateneo friulano.

