IL CASOVENEZIA Ha il suo bel dire Luca Zaia, come ha fatto anche ieri su Facebook, nel rinnovare l'auspicio pacifista: «Se portiamo a casa le Olimpiadi, che non diventino un Vietnam di polemiche, ripicche, veti e controveti». In realtà alla guerra, più o meno dichiarata, siamo già adesso: dentro all'esecutivo e nei territori, tra la maggioranza e l'opposizione, fra gli ambienti della politica e il mondo dello sport. Al punto che, nel pressing di Lega e Partito Democratico (ma anche del Coni) sul Movimento 5 Stelle, le parole pronunciate...