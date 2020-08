+IL CASO

JESOLO «Sto valutando il verbale dei carabinieri. Al momento non ho preso ancora alcuna decisione». Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, dopo il blitz dei carabinieri alla discoteca Il Muretto di sabato sera, vuole vederci chiaro, ma non si sbilancia prima di aver esaminato le carte. I militari, infatti, gli hanno presentato rapporto sul fatto che ci fossero 1.800 persone in discoteca, un altro caso dopo quello di due settimane fa. Adesso starà a lui, come autorità locale in materia di covid, stabilire se quella serata in discoteca a Jesolo possa aver violato in modo significativo le prescrizioni contro la diffusione del virus e, quindi, procedere con una qualche sanzione. I titolari sono convinti di essere nel giusto, e rilanciano con la festa di Ferragosto. «È un evento programmato e non posso prevedere cosa succederà, per il momento siamo concentrati su quanto è già successo», aggiunge Zappalorto. E c'è anche la Regione che potrebbe dire la sua: la volta scorsa, infatti, mancava un verbale ufficiale per poter sanzionare il locale per violazione dell'ordinanza regionale sul distanziamento. Adesso un rapporto ufficiale dei carabinieri c'è.

EVENTI CONFERMATI

Gli eventi per la notte di ferragosto a Jesolo, intanto, sono già stai confermati e proprio per questo l'attenzione delle forze dell'ordine sarà totale. In tutti i locali della città. Al Muretto, dove i gestori hanno già ricevuto e superato il sopralluogo della commissione pubblico-spettacolo del Comune, che appunto ha dato il via libera alla festa che celebrerà l'estate, la sicurezza è stata rafforzata. Come accaduto sabato scorso, anche per il prossimo, l'evento si terrà completamente all'aperto e verrà diviso in due. Dalle 18 all'1 nell'apposita area allestita nel parcheggio e successivamente con l'after-show nella pista esterna del giardino estivo. In entrambi i casi sarà rigorosa la macchina della sicurezza, con controlli serrati fin al momento dell'ingresso, con la rilevazione della temperatura corporea, rispetto del distanziamento e obbligo di uso della mascherina. Concetti che i gestori del locale simbolo del Nordest ribadiranno anche oggi, in una conferenza stampa appositamente convocata per difendere il propri0 lavoro. E in perfetto stile Muretto anche per la notte di Ferragosto a scaldare la consolle ci sarà un dj stellare: Marco Carola, apprezzato in tutto il mondo e già protagonista nel locale di via Roma destra. L'ultima volta lo scorso luglio, nella notte che doveva inaugurare la stagione e che ha proiettato la discoteca al centro di aspre polemiche, con l'ormai famoso video che riprendeva numerosi giovani intenti a ballare sotto la consolle e senza mascherina. Al King's, altro locale da ballo ritenuto un simbolo del divertimento notturno, il programma prevede una settimana di eventi: questa sera con i dj Ludwing Matrix, giovedì con Yolo, la serata dedicata alla musica hip-hop, sabato con King's Original, la maratona di Ferragosto e il giorno successivo con King's on Sunday mentre lunedì 17 ritornerà il party Monkey King's. A chiudere gli eventi, martedì 18, Domani di passa con dj Rudeejay. Anche in questo caso si ballerà solo all'esterno e sarà massima, l'attenzione al rispetto delle varie prescrizioni: addirittura durante le varie serate verrà proiettato un video-messaggio per invitare tutti al rispetto del distanziamento e ad usare le mascherine, anche interrompendo la musica. Ad assicurare i vari controlli sarà anche il Comune con i propri agenti della Polizia locale, pronti ad avviare azioni specifiche sia contro l'abuso di alcol, uso di sostanze stupefacenti e rispetto delle normative anti-contagio.

IL SINDACO

Ma senza demonizzare i locali notturni, come ribadisce il sindaco Valerio Zoggia. «I controlli spiega il sindaco non mancheranno, da parte nostra ma anche dalle altre forze dell'ordine con quali c'è una forte sintonia. Noi non vogliamo attaccare nessuno e siamo a favore del divertimento notturno: tutti hanno il diritto di divertirsi ma rispettando le regole e senza sballare. Le discoteche per noi sono una risorsa, fanno parte dell'offerta turistica e non vanno demonizzate. I giovani devono avere l'opportunità di divertirsi, ma il rispetto delle regole deve valere per tutti». Ed è questo che saranno avviati dei controlli mirati. «Sicuramente ci aspetta un fine settimana caldo, da affrontare con attenzione conclude il sindaco , posso assicurare che il nostro impegno sarà totale. Non a caso saremo impegnati su più fronti: il contrasto all'abuso di alcol e all'uso di droghe. E poi c'è tutto il versante legato al rispetto delle norme anti-contagio. I controlli saranno mirati, anche con le altre forze di polizia. Non riguarderanno solo le discoteche ma tutti i locali presenti in città». Ad essere assicurato è anche il rispetto dell'ordinanza anti-alcol, che vieta il consumo e la detenzione di alcolici in pubblico. «Dobbiamo essere attenti conclude il sindaco - perché il relax e il divertimento non si possono trasformare in un'occasione per eccedere e superare i limiti».

Giuseppe Babbo

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA