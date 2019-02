I due indagati restano in carcere: «Pericolosi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERROGATORIOMORGANO Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due giovani costituitisi mercoledì ed ora accusati di tentato omicidio aggravato per il ferimento di Manuel Bortuzzo, sono comparsi ieri mattina davanti al gip per la convalida. Sono entrambi rimasti in silenzio davanti al giudice che, nell'ordinanza, ha riconosciuto la premeditazione su quanto accaduto la notte del 3 febbraio davanti al pub del quartiere Axa di Roma. Il magistrato ha definito gravemente lacunosa la ricostruzione del movente fornita in prima battuta in questura dai...