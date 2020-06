GLI ARRIVI

JESOLO-BIBIONE Ancora un weekend di grandi presenze sul litorale veneziano. Jesolo e Bibione tornano a vivere l'atmosfera di piena stagione, almeno per il fine settimana. Già da ieri si sono registrati i primi arrivati, destinati ad aumentare esponenzialmente nella giornata di oggi. Ancora una volta da assicurare il tutto esaurito (o quasi) negli hotel di Jesolo sono sempre gli ospiti legati al mercato interno, soprattutto dal Triveneto e dalla Lombardia.

LE PROSPETTIVE

Ma già da alcuni giorni molti alberghi, quasi 300 quelli aperti, stanno registrando un aumento di turisti stranieri, tedeschi e svizzeri in particolare. Un segnale quest'ultimo definito incoraggiante, che fa ben sperare per luglio e agosto, due mesi cruciali nei quali dovrebbe esserci un aumento sostanziale delle presenze tanto da permettere di recuperare, almeno in parte, il disastroso avvio di stagione. Senza dimenticare poi la prospettiva per settembre, mese che per molti potrebbe regale delle belle sorprese, soprattutto se ci sarà l'aiuto del meteo. E con queste premesse è tornata a riempirsi anche la spiaggia libera, soprattutto le aree attrezzate prenotabili (ma sempre con ingresso gratuito) attraverso l'app J.Beach, che già ieri ha raggiunto un'occupazione del 95% e per oggi e domani dovrebbe raggiungere il tutto esaurito in base all'aumento delle prenotazioni delle ultime ore. A pieno regime anche le due aree di spiaggia libera gestite dal Comune attraverso la Jesolo Turismo, mentre per il momento rimane valido il sistema dell'autoregolamentazione alla spiaggia del faro, Cortellazzo e del Mort. «Negli ultimi giorni ha spiegato l'ingegnere Cristian Rampazzo che segue il sistema di prenotazione abbiamo perfezionato gli ultimi dettagli, il servizio funziona, come conferma la percentuale di prenotazione. In ogni caso abbiamo anche attivato una email assistenza@jbeach.app per le eventuali assistenze tecniche».

CONTROLLI IN SPIAGGIA

Sulla spiaggia per evitare resse e garantire il rispetto delle distanze, il sindaco Valerio Zoggia ha assicurato gli adeguati controlli. Anche nei pontili, il cui accesso è stato interdetto con una specifica ordinanza ma nello scorso fine settimana spesso violata da gruppi di persone che non hanno voluto rinunciare alla tintarella tra le dighe. «I trasgressori saranno sanzionati ha assicurato il sindaco non ci diverte introdurre i divieti, si tratta di provvedimenti necessari per mantenere il distanziamento sociale e cercare di contenere il rischio contagi. Per lo stesso motivo a luglio prenderanno servizio degli steward che avranno il compito di vigilare nell'arenile, sensibilizzando gli ospiti a tenere dei comportamenti corretti».

A Bibione la spiaggia libera sfonda le seimila iscrizioni. A tanto ammontano coloro che hanno deciso di usare la spiaggia libera di Bibione attraverso la app www.bibi1app.com. Con ieri sono aumentati anche i posti a disposizione, portando a 325 quelli antistante il Villaggio turistico internazionale e da 10 a 50 quelli del settore L2, nelle ali di Pineda dove la richiesta era molto accentuata. Si tratta del primo weekend dell'estate, una vera prova per gli operatori turistici che a Bibione stanno gestendo un fenomeno inaspettato. Lo scorso weekend infatti la località ha fatto registrare le stesse presenze di un fine settimana di agosto, ma durante la settimana se ne sono andati due ospiti su tre. Per questo weekend le prenotazioni sono sull'ordine del 50 per cento, con la spiaggia libera presa d'assalto. «Abbiamo già il 90 per cento dei posti occupati - spiega il comandante della Polizia locale, William Cremasco - sono già seimila le persone che si sono iscritte. L'unica accortezza che chiediamo a chi decide di usufruire della spiaggia libera, di togliere la prenotazione quando se ne va per permettere anche agli altri di poter venire al mare». Insomma i turisti a Bibione non mancano, ma si sta vivendo a un fenomeno mordi e fuggi. Per il prossimo mese e per agosto però la situazione, secondo le previsioni, dovrebbe cambiare. (m.cor.-g.bab.)

