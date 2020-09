IL CENTRO DESTRA

BELLUNO Il nuovo centro destra del Veneto parla la lingua di Fratelli d'Italia, più di quella di Forza Italia. Dopo la Lega di Salvini c'è il partito di Giorgia Meloni, seguito da quello di Silvio Berlusconi. I candidati con maggior numero di preferenze sembrano essere Pier Luigi Svaluto Ferro per Fratelli d'Italia e Dario Scopel per Forza Italia. Ma i dati sono ancora parziali.

FRATELLI D'ITALIA

«Nel Bellunese il dato, per ora, - commenta il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo verso le 21- va abbastanza bene. Fratelli d'Italia cresce nonostante lo strapotere di Zaia. Forza Italia l'avevamo superata alle europee. Siamo il terzo partito, dopo la Lega e il Pd c'è Fratelli d'italia. Su Belluno abbiamo fatto una bella lista, persone che si sono sempre date da fare, siamo fiduciosi», chiude De Carlo dopo essere diventato senatore. Non segue neanche le proiezioni Pier Luigi Svaluto Ferro, sindaco di Perarolo di Cadore, che sta raccogliendo il maggior numero di consensi per il partito di Giorgia Meloni, nel Bellunese. Ad Eligendo (la piattaforma del Ministero per seguire le elezioni) preferisce Clint Eastwood nel personaggio più riuscito di Sergio Leone ne Il buono, il brutto, il cattivo. «Christian De Carlo mi manda gli aggiornamenti sul cellulare, mi dice che sto andando bene. Poi bisognerà capire i calcoli finali, è comunque una bella soddisfazione fa sapere Svaluto Ferro -. Le politiche per la montagna mi hanno sempre interessato e mi sono battuto per anni per esse. Data la mia esperienza amministrativa conosco bene il territorio, se dovessi essere eletto farei sentire la mia voce, qualora me ne fosse data l'opportunità. Ho iniziato a far politica con calzoni corti, prima da consigliere di minoranza, maggioranza, poi sono diventato sindaco, presidente del Consorzio dei comuni, poi in Unione montana. Diciamo che ho avuto un buon maestro come Floriano Prà che ha sempre lottato per la montagna». Con lui hanno raccolto molti consensi anche Monica Mazzoccoli «soddisfatta», Pierangelo Conte, Amalia Serenella Bogana, Alessandro Farina.

FORZA ITALIA

Per Forza Italia la Lista Zaia ha fagocitato tanti voti. Il coordinatore provinciale azzurro, Dario Scopel fa un'analisi della situazione. «Siamo i più alti della media regionale: se non altro è un dato importante per noi, significa che abbiamo lavorato bene sottolinea Scopel -. Guardando a 5 anni fa molto è cambiato, sia a livello nazionale che regionale. Con la sua lista Zaia si è fatto la maggioranza dei consensi, sono dati rilevanti prosegue il coordinatore -. Ad ogni modo noi lavoriamo per migliorare, e fare certamente meglio. Dal punto di vista personale ho un buon numero di preferenze, grazie a chi ha creduto in Forza Italia e in me». Dario Scopel aggiunge un aspetto: sarebbero molti i giovani che si sono avvicinati al partito, in questi due mesi: «girando per la provincia abbiamo anche interloquito con molte persone, che chiedono un riferimento dell'area moderata. Su questo stiamo lavorando». Insieme a Scopel gli altri candidati sono Lorenzo Bortoluzzi, Laura Tabacchi, Fiore Buzzatti e Maiza Graziela Busatta.

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA