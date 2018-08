Fondi alle scuole paritarie è tensione tra Lega e M5s

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Nel contratto di governo, non a caso, non se ne parla. Tra i temi più controversi per la maggioranza giallo-verde c'è il nodo del rapporto tra scuola pubblica e paritaria. Uno di quelli che puntualmente viene al pettine quando si discute della manovra economica. Perché le posizioni dei due partiti al governo non sono solo distanti, ma letteralmente opposte. In questi giorni di discussione sulla nazionalizzazione delle infrastrutture e di rapporto tra pubblico e privato, per esempio, il leader della Lega, Matteo Salvini, non ha...