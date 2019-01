FERROVIA ROVIGO Oltre cinque anni dopo, riappare il nuovo binario alla stazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FERROVIAROVIGO Oltre cinque anni dopo, riappare il nuovo binario alla stazione che non modificherà soltanto questa, ma anche la viabilità cittadina, perché per realizzarlo verrà drasticamente ridotta la larghezza di via Petrarca.Rfi, la società che gestisce le linee ferroviarie, appunto, è pronta questa volta a realizzare il nuovo binario che sarà un capolinea. Un intervento che si inserisce anche nel piano di riqualificazione della stazione rodigina, che ha avuto un notevole ammodernamento in questi mesi, allineandosi ai servizi di...