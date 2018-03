E Napolitano processa il renzismo «Punita l'autoesaltazione del Pd»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Autoesaltazione». Una parola puntuta come freccia al curaro, che Giorgio Napolitano adopera, scaglia addosso al Pd nel suo veemente intervento come presidente del Senato per un giorno. Un intervento a suo modo irrituale, che inaugura la legislatura numero diciotto, e che piomba addosso a un Pd ancora tramortito per la scoppola elettorale, spandendo sale sulle ferite.L'INTERVENTO«Gli elettori hanno premiato straordinariamente le formazioni politiche di radicale contestazione e rottura rispetto al passato», punendo il Pd «che...