CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DIRETTA TVMESTRE «Questo è il simbolo della mia città. È sempre stata la mia casa» ha detto ieri commossa Mara Venier, stringendo il leoncino d'oro che le era stato consegnato in occasione degli auguri di compleanno del sindaco Luigi Brugnaro. La conduttrice di Domenica In ha dedicato una pagina a Venezia con il collegamento con il sindaco, il patriarca Francesco Moraglia, Vittorio Sgarbi e alcuni commercianti ospiti in studio con le loro storie. «È successa una concausa di fenomeni - ha raccontato il sindaco al pubblico sotto...