Denuncia di Open Arms Il Viminale contrattacca: Josefa strumentalizzata `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA È scontro aperto tra la ong spagnola Proactiva Open Arms e il Viminale. Appena giunto sull'isola di Maiorca, l'equipaggio ha presentato denuncia per omissione di soccorso sia contro la Libia, sia contro l'Italia perché i due stati, in modi diversi, sarebbero responsabili dei mancati soccorsi alla donna camerunense trovata sui rottami di un gommone affondato, con accanto i corpi di una ragazza e di un bambino, morti: «Speriamo che d'ora in poi sarà aperta una indagine e il caso arriverà al tribunale nazionale, dobbiamo sapere...