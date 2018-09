Dal palazzo a Portogruaro alle case a Lignano e Bibione: quattro milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TESORO IN MATTONIUna ventina di immobili di pregio per un valore di quasi 4 milioni di euro. Sono quelli sequestrati dalla Guardia di finanza del Gruppo di Portogruaro in via cautelativa per far fronte alle prevedibili richieste dei creditori qualora venisse confermata la truffa e per tanto il ristoro ai clienti. Una somma importante di certo quella degli immobili, comunque irrilevante rispetto agli oltre 70 milioni di euro che il gruppo capitanato da Fabio Gaiatto avrebbe raccolto tra i risparmiatori del Nordest (a fronte di una restituzione...