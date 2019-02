Conte rassicura le Regioni: autonomia, risorse invariate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRATTATIVAVENEZIA Di buon mattino il ministro Erika Stefani in commissione, nel primo pomeriggio il premier Giuseppe Conte in aula. Puntata doppia ieri della telenovela sull'autonomia, una serie che promette di continuare ancora: «Non c'è l'accordo, i nodi da sciogliere sono numerosi», ha confidato lei, in sede di bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale; «Questo passaggio ci occuperà nei prossimi giorni, settimane, mesi», ha confermato lui, durante il question time del Senato. Le rassicurazioni del Governo gialloverde...