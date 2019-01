CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Carlo NordioL'ultima strage di migranti, consumatasi al largo della Libia, ha scatenato, com'era prevedibile , una serie di accuse: alla guardia costiera libica che non è intervenuta; al governo italiano che avrebbe stipulato con Haftar un accordo oneroso quanto fittizio; e naturalmente al nostro Ministro degli Interni che, secondo l'ineffabile sindaco Orlando dovrebbe addirittura finire imputato in una nuova Norimberga. Dall'altra parte si è replicato che la colpa è dell'Europa, come al solito assente, e ovviamente dei trafficanti, che...