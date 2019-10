CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Carlo NordioIn un Paese normale, una sentenza della Corte Suprema che escluda un semigoverno mafioso della Capitale dovrebbe essere accolta, se non proprio con entusiasmo, almeno con un certo sollievo. In effetti non c'è gran ragione di tripudiare, perché gravi reati sono emersi nel Mondo di mezzo, ed è giusto che, nella rideterminazione delle pene, i prossimi giudici applichino le sanzioni adeguate.Tuttavia vi è una differenza abissale tra l'operato di organizzazioni criminali ordinarie - peraltro presenti non solo a Roma ma anche in...