Caos 5 Stelle, gelo di Grillo: con Di Maio serve pazienza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Poi, magari, finirà come con il tweet ironico sulla consultazione online: «Era solo una battuta». D'altra parte, è questo che un comico fa di mestiere. Beppe Grillo, però, ormai le inanella una dopo l'altra. E sarebbe anche più facile credere che siano semplicemente gag del repertorio, se non fossero sempre, tutte, rivolte in un'unica direzione: Luigi Di Maio e la sua gestione del Movimento e del rapporto con Matteo Salvini. «Secondo me con Di Maio bisogna avere un po' di pazienza, ha 32 anni e ha ministeri...